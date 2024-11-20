Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu COP29'da Elektrikli Trenler Üzerine Açıklamalar Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) sırasında gazetecilere önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'da elektrikli trenlerin kullanımına dair konuşmalar yapıldığını belirterek, "Buradaki kapasiteler önümüzdeki süreç içerisinde artacaktır. Dolayısıyla dizel ya da fosil yakıtlı lokomotiflerin emisyon salınımı artacaktır. Biz de ülkemizde elektrikli trenleri ve lokomotifleri geliştiriyoruz." dedi.

Bakan, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefi doğrultusunda, elektrikli kara taşıtlarından metrolara kadar kapsamlı bir planlama yaptığını ifade etti. Ayrıca, bisiklet ve skuter kullanımını teşvik etmek amacıyla şehirlerde bir dizi düzenleme gerçekleştirildiğini aktaran Uraloğlu, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde gerekli altyapı çalışmaları ve teşviklerin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, liman ve havalimanlarında emisyon salımlarını azaltma yönünde yürütülen çalışmalara da dikkat çekti. Türkiye'deki 58 havaalanının 50'sinin karbon sertifikası aldığını vurgulayan Uraloğlu, "Bu da dünyada en yüksek oranlardan bir tanesi." dedi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajlarına değinen Uraloğlu, 67 ülkenin sadece 4 saatlik bir uçuş mesafesinde bulunduğunu, bu durumun 1,5 milyar insana erişim olanağı sağladığını kaydetti. Ayrıca, bu alanda 51 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasıla ve yıllık 12 trilyon dolarlık ticaret hacmi olduğu bilgisini verdi.

Bakan, "Global olarak düşündüğümüzde ulaşım koridorlarının ticarette çok büyük önemi olduğunu biliyoruz. Bizim de bu noktada gayretlerimiz var. Azerbaycan'ın dahil olduğu, Çin'den başlayıp Avrupa'nın en batısına, Londra'ya kadar uzanan Orta Koridor'da biz de bulunuyoruz. Bu koridorun daha nasıl geliştirilebileceğini, elektrikli trenlerin nasıl kullanılması gerektiğini konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.