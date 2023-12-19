Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan müjde: İstanbul-Ankara yolu 80 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının 2024 yılı bütçesini TBMM Genel Kurulu'nda sundu. Bakan Uraloğlu, bakanlığının gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyet, proje ve hedefleri anlattı. Bakan Uraloğlu, karayolu, havayolu, demiryolu, denizyolu olmak üzer ulaşım ağına yönelik çalışmaların adım adım sürdürüldüğü belirtti. Öte yandan haberleşme projeleri ile iletişim ağını nakış gibi işlendiğini ifade etti. Bu projeler sayesinde bilgi, yük ve yolcu taşımacılığında olduğundan daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir dönemin başlayacağına işaret etti.

250 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE YATIRIM

Bakan Uraloğlu, bakanlık bünyesindeki yatırımların değerine dikkat çekerek, son 21 yıllık süreçte 198 milyar dolar değerinde yatırımlar hayata geçirildiğini vurguladı. Bu yatırımları Uluslararası döviz emtia fiyatları ile kıyaslandığında yapılan yatırımın güncel değerinin 250 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu durumu doğru zamanda doğru finansal yatırım yöntemi izlendiğine bağlayan Uraloğlu alınan yatırım kararlarının ülkede sunduğu katkılara dikkat çekti.

Toplam yatırım rakamından 42 milyar dolarlık bölümünün, Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, yatırımların, toplumda yaşam kalitesini artırmak ve ülke genlinde kalkınmayı desteklemek için uygulandığını belirtti.

YENİ PLANLARLA HEDEF 2053



Bakan Uraloğlu, Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı, 12'nci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda; lojistik sektöründe demiryolunun etkin bir şekilde kullanımını sağlayacaklarını kaydederek, "Mevcut 439 kilometre olan iltisak hattı uzunluğunu 2028 yılına kadar 663 kilometreye çıkartacağız. 2053 hedeflerimiz kapsamında, demiryolu ve haberleşme sektörlerine ağırlık vererek yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

TAMAMLANAN PROJELER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının ulaştırma sektöründe gerçekleştirdiği projelerin sonuçlarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, demiryollarında ağ, sinyal ve elektrik hatlarının uzunluklarını artırdıklarını, hızlı tren ağını genişlettiklerini, havayollarında aktif havalimanı, terminal kapasitesi, yurtdışı uçuş noktası ve uçak sayısını yükselttiklerini, denizcilikte uluslararası liman sayısını çoğalttıklarını, haberleşmede mobil abone sayısını ve fiber hat uzunluğunu büyüttüklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, bakanlığının ulaştırma altyapısına yaptığı yatırımların ülke ekonomisine ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağladığını ifade etti.

PROJELER DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, devam eden projelere ilişkin, "Şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteğimiz de devam ediyor. 12 ilimizde toplam 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bunun 395 kilometresi de bakanlığımızca yapılmıştır. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan'da raylı sistem projelerimiz bulunuyor. Şu anda da bakanlığımızca İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Konya olmak üzere 4 ilde 9 ayrı hatta toplam 119,5 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımı devam ediyor" dedi. 34 milyon olan toplam havayolu yolcu sayısını; 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen 128 milyonun üzerine, 2022 yılında 182 milyonun üzerine çıkardıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılı sonunda ise yolcu sayımızın 216 Milyonu aşmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR

Bakan Uraloğlu, bakanlığın öncelik vereceği çalışmalara yönelik da şu ifadeleri kullandı: "Ülkemiz; Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumu itibarıyla oldukça stratejik bir noktadadır. Asya'dan Avrupa'ya yeni lojistik koridorları oluşturuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya ulaştırılması amacıyla 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu koridorun ülkemizdeki demiryolu geçişi 2 bin 88 kilometre olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın eksik bölümlerini hızla tamamlıyoruz. Kalkınma koridorunun ülkemizdeki karayolu geçişi ise 1912 kilometre olacaktır. 1592 kilometrelik mevcut otoyolumuza ilaveten, 'Şanlıurfa-Ovaköy' arasında 320 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni otoyol yatırımımızla, karayolu geçişi tamamlanacaktır."