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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Edirne'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliği'nde önemli ziyarette bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Edirne'ye Ziyaret Gerçekleştirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Edirne Çıkarması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne'de Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretinde, Edirne Valisi Yunus Sezer ile bir araya gelen Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu açılış programının ardından Valilik makama geçti.

Togg ile Valiliğe Gelişi

Bakan Uraloğlu, Edirne Valiliği'ne Togg marka aracın direksiyonunda kendisi, yolcu koltuğunda ise Vali Sezer ile geldi. Valilikte çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Uraloğlu, onlarla sohbet etti ve ardından şeref defterini imzaladı.

VİP Ziyaretler

Bakan Uraloğlu'na ziyareti sırasında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu eşlik etti.

Selimiye Camisi Ziyareti

Bakan Uraloğlu, daha sonra Selimiye Camisini ziyaret etti. Burada restorasyon çalışma bilgilerini alan Uraloğlu, cuma namazını da camide eda ederek, Edirne’nin tarihi zenginliğine bir kez daha vurgu yapmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu'nu valilik önünde öğrenciler çiçekle karşıladı. Kendisine çiçek veren öğrencilerle bir süre sohbet eden Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Yunus Sezer ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valiliğine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu'nu valilik önünde öğrenciler çiçekle karşıladı. Kendisine çiçek veren öğrencilerle bir süre sohbet eden Uraloğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Yunus Sezer ile görüştü.

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