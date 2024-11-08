DOLAR
34,37 -0,43%
EURO
36,77 0,88%
ALTIN
2.969,68 0,16%
BITCOIN
2.608.126,37 0,75%

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kars'taki Yatırımları Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu, Kars'ta yapılan altyapı projeleri ve ulaştırma hatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kars'taki Yatırımları Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu'ndan Kars'ta Altyapı Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi

Bakan Uraloğlu, "Biz Kars'tan Iğdır'a, oradan Dilucu'na ve Nahçıvan'a, buradan da Ermenistan üzerinden Zengezur yolu vasıtasıyla Azerbaycan'a gidecek hat üzerinde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Önemli Yatırımlar

Kars için yaklaşık 46 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, şehirde şu anda 86 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu ifade etti. Havalimanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kars Harakani Havalimanı'nda pistin yeniden inşa edileceğini ve bu çalışmaların 2024 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Hattı

Bakan, Bakü-Tiflis-Kars hattının önemine dikkat çekerek, "Bu hattı aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Şu ana kadar istenen yük miktarı taşınamadı ama bundan sonra hızlı ve artan bir taşıma kapasitesi göreceğiz." dedi.

Yeni İhale ve Hızlı Tren Projesi

Azerbaycan ile yürütülen projelerin belli bir aşamaya geldiğini dile getiren Uraloğlu, Kars ile Dilucu arasındaki 224 kilometrelik kesimin ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara 2024 yılı başında başlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bu hattın hızlı tren standartlarında olacağını ve hem yük hem de yolcu taşıyacağını vurguladı.

Turizm Seferleri ve Yerel Ziyaretler

Uraloğlu, ayrıca turistik Doğu Eksperi seferlerinin kış sezonunda tekrar başlayacağını belirterek, Kars ile Sivas arasındaki çalışmalara da devam ettiklerini ifade etti. Toplantının ardından Kars Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Kars Valiliği'nde düzenlenen İl...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Kars Valiliği'nde düzenlenen İl...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
2
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
3
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
4
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
5
Hamas İspanya'nın Silah Gemilerine Yönelik Kararını Destekliyor
6
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
7
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi