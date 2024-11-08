Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kars'taki Yatırımları Değerlendirdi

Bakan Uraloğlu'ndan Kars'ta Altyapı Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi

Bakan Uraloğlu, "Biz Kars'tan Iğdır'a, oradan Dilucu'na ve Nahçıvan'a, buradan da Ermenistan üzerinden Zengezur yolu vasıtasıyla Azerbaycan'a gidecek hat üzerinde çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Önemli Yatırımlar

Kars için yaklaşık 46 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, şehirde şu anda 86 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu ifade etti. Havalimanı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kars Harakani Havalimanı'nda pistin yeniden inşa edileceğini ve bu çalışmaların 2024 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Hattı

Bakan, Bakü-Tiflis-Kars hattının önemine dikkat çekerek, "Bu hattı aktif hale getirmek için çalışıyoruz. Şu ana kadar istenen yük miktarı taşınamadı ama bundan sonra hızlı ve artan bir taşıma kapasitesi göreceğiz." dedi.

Yeni İhale ve Hızlı Tren Projesi

Azerbaycan ile yürütülen projelerin belli bir aşamaya geldiğini dile getiren Uraloğlu, Kars ile Dilucu arasındaki 224 kilometrelik kesimin ihalesini yaptıklarını ve çalışmalara 2024 yılı başında başlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bu hattın hızlı tren standartlarında olacağını ve hem yük hem de yolcu taşıyacağını vurguladı.

Turizm Seferleri ve Yerel Ziyaretler

Uraloğlu, ayrıca turistik Doğu Eksperi seferlerinin kış sezonunda tekrar başlayacağını belirterek, Kars ile Sivas arasındaki çalışmalara da devam ettiklerini ifade etti. Toplantının ardından Kars Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.