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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Keçiörengücü Kulübü'nü Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu, Ankara Keçiörengücü Kulübü'nü ziyaret ederek yöneticilerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:30
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Keçiörengücü Kulübü'nü Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu, Keçiörengücü Kulübü'nü Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın önde gelen takımlarından Keçiörengücü Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre, Trendyol 1. Lig'de mücadele eden takımın tesislerinde incelemelerde bulundu.

Fikir Alışverişi ve Destek Mesajları

Bakan Uraloğlu, bu ziyaret sırasında Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu ile bir araya gelerek, kulübün durumu ve hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Tahiroğlu, ziyareti münasebetiyle Bakan Uraloğlu'na, isminin yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti ve sezon için başarı diledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Ankara Keçiörengücü Kulübü'nü ziyaret...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (solda), Ankara Keçiörengücü Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu (sağda), Uraloğlu'na isminin yazılı olduğu 61 numaralı formayı verdi.

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