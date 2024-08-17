Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde Yatırımları Anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde Konuştu

Kırklareli 'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana yaptığı 276 milyar dolarlık yatırımları vurguladı.

AK Parti'nin Kuruluş Yıldönümü

Uraloğlu, toplantıda AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti.

Politikaların Temelinde Millet Var

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesine vurgu yaparak, politika ve yatırımların merkezine milletin ihtiyaç ve taleplerini koyduklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Uraloğlu, "Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik. 23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etti." dedi.

Ulaşımda Yapılan Değişiklikler

2002 yılında 6 bin 101 km bölünmüş yolu olan Türkiye'nin, günümüzde 29 bin 500 km'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Sadece 6 il birbirine bağlanırken, bugün 77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlı." diye konuştu.

Hava ve Demiryolu Yatırımları

Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası uçuş kapasitesinin de arttığını, 2002'de 26 olan iç hatlardaki havalimanı sayısının bugün 58'e yükseldiğini söyledi.

Kırklareli'nin Stratejik Önemi

Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı ile önemli bir transit nokta olduğunu ifade eden Bakan, bölgenin güçlü altyapısıyla Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gördüğünü dile getirdi.

Toplantının sonunda, Bakan Uraloğlu partiye katılanlara rozet takarak katılımlarını kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.