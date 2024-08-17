Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde Yatırımları Anlattı

Bakan Uraloğlu, Kırklareli'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Türkiye'nin ulaşım yatırımlarını öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde Yatırımları Anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde Konuştu

Kırklareli 'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana yaptığı 276 milyar dolarlık yatırımları vurguladı.

AK Parti'nin Kuruluş Yıldönümü

Uraloğlu, toplantıda AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti.

Politikaların Temelinde Millet Var

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesine vurgu yaparak, politika ve yatırımların merkezine milletin ihtiyaç ve taleplerini koyduklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Uraloğlu, "Türkiye'yi büyüttük ve güçlendirdik. 23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etti." dedi.

Ulaşımda Yapılan Değişiklikler

2002 yılında 6 bin 101 km bölünmüş yolu olan Türkiye'nin, günümüzde 29 bin 500 km'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "Sadece 6 il birbirine bağlanırken, bugün 77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlı." diye konuştu.

Hava ve Demiryolu Yatırımları

Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası uçuş kapasitesinin de arttığını, 2002'de 26 olan iç hatlardaki havalimanı sayısının bugün 58'e yükseldiğini söyledi.

Kırklareli'nin Stratejik Önemi

Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı ile önemli bir transit nokta olduğunu ifade eden Bakan, bölgenin güçlü altyapısıyla Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gördüğünü dile getirdi.

Toplantının sonunda, Bakan Uraloğlu partiye katılanlara rozet takarak katılımlarını kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı