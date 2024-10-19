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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'nde Konuştu

Bakan Uraloğlu, Malatya'da yaptığı açıklamalarda yatırımlar ve siyasi birlik hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Malatya'da AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'nde Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Malatya'da Kongrede Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da düzenlenen AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Yakın bir zamanda iç safları sıklaştıralım" diyerek siyasi birliktelik vurgusu yaptı.

Teşkilatların Güçlendirilmesi

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı'nın da desteklediği bu süreçte, teşkilatların saflarını sıkılaştıracağını belirtti. Kongre sürecinin hayırlı olmasını dileyen Uraloğlu, Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

AK Parti'nin, milletle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarma hedefi ile 8. olağan kongre sürecini başlattığını belirten Uraloğlu, "AK Parti, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlünde yer etmiştir" dedi.

Yatırımlar ve Gelecek Planları

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını aktardı. Malatya'ya yönelik yıllık 82 milyar 346 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Son depremlere de atıfta bulunan Uraloğlu, "Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, depremden etkilenen illerde 17 projede 26 milyar lira değerinde çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

Konuşmanın Sonunda Siyasi Birlik Vurgusu

Uraloğlu, Türkiye'nin çevresinin sorunlarla dolu olduğunu ve bu süreçlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetine değindi. "Teşkilatlar olarak önce ailemize, sonra mahallemize sahip çıkmak en önemli görevimizdir" diyerek birlik mesajı verdi.

Kongreye, AK Parti Malatya Milletvekilleri ve yerel yöneticiler de katıldı. Bakan Uraloğlu, katılımcılara yapılan hizmetler için teşekkür etti ve siyasetteki özveriye dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Battalgazi İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.

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