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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Metro Projeleri ve 2025 Bütçesini Değerlendirdi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TBMM'de metro yetkilerinden, 2025 bütçesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 00:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Metro Projeleri ve 2025 Bütçesini Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, şehir içi metrolardaki yetkilerin büyükşehir veya il belediyelerine ait olduğunu açıklayarak, "Proje onaylama yetkisi Bakanlığımızdadır. Eğer ilgili belediye Bakanlık tarafından yapılması amacıyla bir talepte bulunursa, Cumhurbaşkanımız bunun uygun görmesi durumunda biz bu projeyi gerçekleştiririz" dedi.

5G ve Yerlilik Üzerine Değerlendirmeler

5G geçiş sürecinde yerliliğin önemine dikkat çeken Uraloğlu, "Yerliliği zorlamakla birlikte, güncel trendleri de kaçırmak istemiyoruz. Bu noktada optimum bir çözüm bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Malatya Çevre Yolu ve Hızlı Tren Hattı Projeleri

Malatya Çevre Yolu'nda 12 kilometrelik kesimin yakın zamanda açılacağını belirten Uraloğlu, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı ile ilgili olarak ise "Afyonkarahisar'a kadar olan kısmını 2026'da, tamamını ise 2027'de bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeni Projeler ve İhaleler

Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'nin hazırlıkları sürerken, Rize Lojistik Merkezi'nin 2026'nın başında tamamlanacağı duyuruldu. Ayrıca, Antalya merkezdeki kavşakların ihalesinin yapıldığı bilgisi verildi. Antalya-Alanya Otoyolu'nun bağlantıları da çevre yolları ile gerçekleştirilecek.

Denetim ve Güvenlik Önlemleri

Uraloğlu, elektrikli taşıtlar için 24 bin şarj soketinin Türkiye genelinde devreye alındığını ve şehirlerarası otobüslere yönelik güvenlik önlemleri kapsamında kameraların eklenmesi için düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.

Sonuç ve Gelecek Planları

Uraloğlu, üst yapı projelerinin ve havaalanlarıyla ilgili planlamaların da devam ettiğini belirterek, "Kahta-Siverek yolunun 10 kilometrelik kesimini cumartesi günü açacağız" dedi. Görüşmelerin ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ait 2025 yılı bütçesi kabul edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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