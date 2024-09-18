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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 5G İharesi Açıklaması

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisi için ihalenin gelecek yıl yapılacağını ve ilk sinyalin Ocak 2026'da verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:04
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan 5G İharesi Açıklaması

5G Teknolojisi İçin Heyecan Verici Gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, hızlı internet ve iletişim alanında önemli bir adım olan 5G için planlarını açıkladı.

İhale Tarihleri Belirlendi

Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki yıl 5G ihalesini gerçekleştirip, Ocak 2026'da ilk sinyali vermeyi hedefliyoruz" dedi. Bu açıklama, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

5G, internet hızını ve bağlantı kalitesini önemli ölçüde artıracak; bu da hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri olumlu etkileyecek.

Yeni Dönem İçin Hazırlık

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları, ülkemizin dijital altyapısının güçlenmesi için atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

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