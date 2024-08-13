Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan PTT ve Türksat'a Ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Önemli Ziyaretler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Bu ziyaretler kapsamında, bakan çeşitli incelemelerde bulundu ve çalışanlarla bir araya geldi.

PTT Kargo İşleme Merkezi ve Dağıtım Müdürlüğü Ziyareti

Bakan Uraloğlu, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ve ekibinden kargo işleme süreci hakkında detaylı bilgiler aldı. Ankara KİM'deki toplam kapalı alanın 2 bin 250 metrekare olduğunu belirten Uraloğlu, kargo dağıtım alanının ise 2 bin metrekare olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, "Burada toplam 229 personelimiz çalışıyor. Günlük 190 bin gönderi işleniyor. Başkent Kargo Dağıtım Müdürlüğü'nde ise 109 kargo dağıtım aracımız ile günlük 9 bin 500 gönderi dağıtımı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Türksat Kablo TV'nin Kritik Rolü

Uraloğlu, Türksat Kablo TV’yi ziyaret ederken, bu kuruluşun Türkiye'nin haberleşme altyapısına yaptığı büyük katkıları vurguladı. "Burada yapılan çalışmalar hem kapsamlı hem de ileri teknolojiye dayanıyor. Türksat Kablo TV ekibi, ülkemizi geleceğe taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyor" diye konuştu.

Keçiörengücü Spor Kulübü Ziyareti

Son olarak, Uraloğlu, Keçiörengücü Spor Kulübünün tesislerini ziyaret ederek, kulübün yöneticileri, futbolcuları ve teknik ekibiyle bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.