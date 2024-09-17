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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Samsun'da Yeni Anayasa Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin yeni anayasa sürecinde vatandaşların görüşlerini dikkate alacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 19:52
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Samsun'da Yeni Anayasa Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki basın toplantısında, yeni yasama döneminde Türkiye'nin gündeminde olacak yeni anayasa sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, "Darbeler döneminde yapılan anayasamızın artık yeterli olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Anayasa Süreci ve Kamu Katılımı

Uraloğlu, AK Parti'nin düzenlediği "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" kapsamındaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde liyakatli ve ülke sevdalısı bir kadro ile hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. Yeni anayasa sürecinde, vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve iş insanlarının görüşlerine önem vereceklerini belirtti. "Ülkenin Ekonomik Kalkınmasında Ulaştırma ve Altyapı Önemli"

Uraloğlu, ülkenin ekonomik kalkınmasında ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin 22 yıllık hükümet döneminde bu alanı her zaman önceliklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Altyapı Yatırımları ve Hızlı Tren Projeleri

Uraloğlu, 22 yıllık süreçte 280 milyar dolarlık altyapı ve ulaşım harcaması yaptıklarını aktardı. Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın altıncı, dünyanın ise onuncu ülkesi haline geldiğini vurgulayarak, toplam 2.251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini ifade etti. "Uydular ve Limanlar ile Global Bir Ağa Sahibiz"

Türksat 6A uydusunun uzaya gönderilmesinin de altını çizen Uraloğlu, Türk mühendislerinin bu projede önemli bir rol oynadığını belirtti. 217 limanda 521 milyon ton yük işlemesi yapıldığını vurgulayan Uraloğlu, alternatif demir yolu projeleriyle ticaretin artırılacağını da sözlerine ekledi.

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Samsun'a 75 milyar lira yatırım yaptıklarını duyurdu.

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