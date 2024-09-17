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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Samsun Hızlı Tren Projeleri Açıklaması

Bakan Uraloğlu, Samsun'da yaptığı açıklamalarda hızlı tren projeleri ve raylı sistemin gelişimi hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Samsun Hızlı Tren Projeleri Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da düzenlenen basın toplantısında önemli bilgileri paylaştı. Haziran 2023 itibarıyla Çorum-Kırıkkale hızlı tren hattına başlanılması durumunda, projenin maksimum dört yılda tamamlanacağını belirtti.

Çorum-Samsun Hattı 2025'te İhaleye Çıkacak

Bakan Uraloğlu, "Aynı şekilde, 2025'te Çorum-Samsun arasındaki hattı ihale edersek, onu da 4 yılda tamamlarız. İyi ihtimalle 2028 veya 2029, ama 2030 yılına kalmadan projemizi bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Kırıkkale'den Samsun'a Hızlı Tren Projesi Tamamlandı

Uraloğlu, Kırıkkale'den Samsun'a uzanan 300 kilometrelik hızlı tren hattının projesinin tamamlandığını ve bunun yatırım programına alındığını ifade etti.

Uluslararası Koridor Oluşturuyoruz

Bakan Uraloğlu, "Bu hat yalnızca Samsun Limanı’nı Türkiye’ye bağlamıyor, aynı zamanda Irak’taki Faw Limanı ile Karadeniz’i de entegre ediyor. Uluslararası ulaşım koridoru oluşturacak bir projeden bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

320 Kilometreyi Aşan Tünel Projesi

Hızlı tren hattının yaklaşık 300 kilometrelik kısmının tünel olacağını belirten Uraloğlu, sahil boyunca Trabzon, Rize ve Artvin ile Gürcistan’a kadar uzanacak bir hattın çalışmaları üzerinde durduklarını açıkladı.

Samsun'da Raylı Sistem Gelişimi

Bakan Uraloğlu, hafif raylı sistemin havaalanı ve otogara bağlantısıyla ilgili de çeşitli çözümler üzerinde duracaklarını belirtti. Raylı sistemlerin ekonomik katkıları hakkında detaylı bilgiler veren Uraloğlu, bu projenin günü kurtarmaktan öte, ülke yararına olduğunu da vurguladı.

Toplantıya ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer parti üyeleri katıldı.

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