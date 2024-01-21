Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu paylaştı! TÜRKSAT uydularına doğrudan bağlanılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin iletişim altyapısını güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, özellikle acil durum müdahale ekiplerinin iletişim altyapısını TÜRKSAT uydularına bağlama imkanına sahip olduklarını belirtti. Acil durum ekipleri araçları ve kurumlarına kurulan VSAT antenleri ile iletişimlerinin güçlendirildiğini vurgulayan Bakan, TÜRKSAT tarafından kurulan uydu anteni sayısının 3 bin 272'ye ulaştığını ifade etti.





Bu kapsamda AFAD, Türk Kızılayı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kurumların doğrudan TÜRKSAT uydularına bağlanma imkanına kavuştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, acil durum müdahale ekiplerinin iletişimini güçlendirmek adına yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, TRT gibi kurumlara da küçük çaplı uydu terminali (VSAT) anteni kurulumu yapıldığını belirten Uraloğlu, bu sayede acil durumlar ve afet durumlarında iletişimde kesinti yaşanmasının önüne geçildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, AFAD afet yönetim merkezleri ve yardım araçlarına VSAT anteni kurulumu gerçekleştirildiğini ve bu sayede iletişim kapasitesinin artırıldığını ifade etti.