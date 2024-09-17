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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'daki Yol Projelerini İnceledi

Samsun'da yol çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Uraloğlu, projelerin tamamlanmasının yerel trafiğe büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:47
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'daki Yol Projelerini İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Samsun'da Yol Çalışmalarını İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'daki devam eden yol projelerini yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, "Samsun'umuzun ihtiyaçlarını biliyoruz. Onları da bütün ekibimizle beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilkent Kavşağı'ndaki İlerleme

Bakan Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı ve Samsun Şehir Hastanesi yolundaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeşilkent'te, Samsun-Ankara kara yolu ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın kesişim noktasında kavşak çalışmaları yürütüldüğünü belirtti. Uraloğlu, bu projeyle trafikteki sıkışıklığın en aza indirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu şu açıklamayı yaptı:

"Kavşak çalışmamızın bazı olumsuzlukları elbette var. Bu durumu çözmek için Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içinde hareket ediyoruz. Kasım ayında Yeşilkent Kavşağı'nı tamamlayarak, sürücülere konforlu bir kullanım sunacağız."

Samsun Şehir Hastanesi'ne Bağlantı Yolu Projesi

Samsun'un çevre yolunu şehir hastanesine bağlayacak 5,3 kilometrelik bir ring yolunun inşaatının devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bu proje ile hastaneye ulaşımın kolaylaşmasını sağlıyoruz," dedi. Ayrıca hastane açılışıyla birlikte yaklaşık 3 kilometrelik yeni yolu da halkın hizmetine sunacaklarını ekledi.

Yerel Yönetim ve Esnaf Ziyaretleri

Bakan Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse'yi ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından yerel esnaflarla bir araya gelerek, onların sorunlarını dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (fotoğrafta), yapımı devam eden Samsun Şehir Hastanesi yolu çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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