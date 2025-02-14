Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sırbistan ile 5 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefini Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu'nda Konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Sırbistan'ın 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediğini açıkladı. Uraloğlu, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentteki bir otelde düzenlenen "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu" etkinliğine katıldı.

İlişkilerde Altın Çağ

Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlarla şekillenen güven ilişkilerine vurgu yaparak, "Sırbistan ile ilişkilerimizde altın çağımızı yaşıyoruz" dedi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı'nın Belgrad'a yaptığı ziyareti hatırlatarak bu ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesindeki kararlılığı bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

2024 Yılı Hedefleri

Uraloğlu, Sırbistan'ın ekonomik alandaki reformlarını takip ettiklerini ifade ederek, 2024 yılında bölgeye yabancı yatırımların yarısının Sırbistan'a yapılmasının sürpriz olmadığını vurguladı. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ticaret hacminin 2024'te 3 milyar doları aştığı bilgisini paylaşan Uraloğlu, "5 milyar dolarlık ticaret hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Türk Yatırımları ve Başarılar

Sırbistan'daki Türk yatırımlarına değinen Uraloğlu, Türk şirketlerinin sayı olarak 840'ı geçtiğini ve bu firmaların 9 bin 600 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Ayrıca, inşaat sektöründe 10 binden fazla işçi çalıştığını belirterek Türk müteahhitlerin 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştığını ifade etti.

Hava Yolu Seferleri ve Turizm İşbirliği

Bakan Uraloğlu, Sırbistan ile turizm alanındaki işbirliğinin de önemine dikkat çekerek, 2023 ve 2024'te Türk vatandaşlarının Sırbistan'ı ziyaret eden yabancı turistler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti. İstanbul-Belgrad hattında günde 6 tarifeli uçuş gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, yeni seferlerin turist sayılarını artırarak ikili ilişkileri güçlendireceğine inandıklarını dile getirdi.

Eğitim ve Kültürel İşbirliği

Uraloğlu, Türk kurumlarının Sırbistan'daki faaliyetlerini de övdü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın Sırbistan'da 400 kalkınma projesi ve faaliyeti gerçekleştirdiği bilgisini vererek, ülkelerin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti. Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla Türkçe dersi veren kursiyer sayısının da 4 bine ulaştığını söyledi.

Sırbistan'daki Maarif Vakfı'nın 3 şehirde 5 okulda 518 öğrenci ile faaliyetlerine devam ettiğini belirten Uraloğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü tarihsel bağlara dayandığını vurgulayarak okuyuculara önemli bir mesaj verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentteki otelde düzenlenen "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu"na katılarak konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliğince başkentteki otelde düzenlenen "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu"na katılarak konuşma yaptı.