Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şırnak-Van Yolunu İnceldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şırnak-Van Yolunu İnceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Şırnak-Van yolunun şantiyesinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Uraloğlu, projenin stratejik önemine değinerek, "Burası Bestler-Dereler bölgesi. Stratejik ve güvenlik olarak ayrı bir kıymeti var. 20-25 milyar liralık bir projeden söz ediyoruz" dedi.

Proje ile Ekonomik ve Çevresel Kazanımlar

Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte akaryakıt ve zaman tasarrufunun yıllık yaklaşık 4-4,5 milyar lira olacağını belirtti. Ayrıca, karbon salımında da yaklaşık 135 bin tonluk bir azalma sağlanacağına dikkat çekti.

Yol Standartlarının Artırılması

Uraloğlu, mevcut güzergahın 351 kilometre olduğunu, projenin tamamlanmasıyla bu mesafenin yaklaşık 184 kilometreye ineceğini ifade etti. Yolun bitümlü sıcak karışım kaplamalı olacağını ve 7/24 hizmet verebilecek bir yapıya sahip olacağını vurguladı.

İlerisi için Planlanan Yatırımlar

Kalkınma Yolu Projesi hakkında da bilgi veren Uraloğlu, Irak'taki Büyük Faw Limanı'nın inşaatının devam ettiğini ve 2025 yılında projenin ihale sürecine başlanacağını açıkladı. Projenin, Türkiye'nin lojistik ve ticaretinde önemli bir rol oynayacağına inandığını belirtti.

Şırnak'ın Geleceği

Bakan Uraloğlu, "Bundan sonra Şırnak'ı kimse tutamayacak" diyerek, projenin bölge için taşıdığı önemi vurguladı. Ayrıca, performansı artırmak için tüm ekipleri ve ekipmanları seferber ettiklerini ifade etti.

Uraloğlu, eylem planlarının takipçisi olduklarını ve tüm süreçleri hızlandırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Ziyaret sırasında, Bakan Uraloğlu'na Şırnak Valisi Cevdet Atay, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar ve diğer yerel yöneticiler eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağ 2), Şırnak'taki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı (sol 2) ziyaret etti.