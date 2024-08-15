Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Stajyer Öğrencilerle Buluştu

Sosyal Medya Değerlendirmesi

Sosyal medya platformu Instagram'ın erişimi hakkında konuşan Uraloğlu, "Burada önemli olan bir şirketin kuralları mı yoksa ülkemizin kanunları mı?" diyerek tartışma başlattı. Türkiye'de sosyal medya kullanım süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Uraloğlu, kriz anlarında doğru bilgi paylaşımının gerekliliğine dikkat çekti.

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