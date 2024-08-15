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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Stajyer Öğrencilerle Buluştu

Bakan Uraloğlu, stajyer öğrencilere stajların önemini vurgulayarak sosyal medya platformları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Stajyer Öğrencilerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Stajyer Öğrencilerle Buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, stajyer öğrencilerle bir araya gelerek, stajın gerçek anlamda deneyim kazanmanın bir yolu olduğunu söyledi. PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen 'Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması' etkinliğinde 417 öğrenciyle buluşan Uraloğlu, staj döneminin önemi hakkında bilgiler paylaştı.

Stajın Önemi

Uraloğlu, öğrencilere hitaben, "Doğru yerlerde, branşlarınıza uygun şekilde staj yapmak, öğrenim hayatınıza kıymet katacaktır. Yaptığınız stajların ileride sizin için anlatmaya değer deneyimler olması önemlidir" dedi.

Zamanı Doğru Kullanma

Bakan Uraloğlu, zamanın değerine vurgu yaparak, "Bugünün işini yarına bırakmamalıyız"

Sosyal Medya Değerlendirmesi

Sosyal medya platformu Instagram'ın erişimi hakkında konuşan Uraloğlu, "Burada önemli olan bir şirketin kuralları mı yoksa ülkemizin kanunları mı?" diyerek tartışma başlattı. Türkiye'de sosyal medya kullanım süresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Uraloğlu, kriz anlarında doğru bilgi paylaşımının gerekliliğine dikkat çekti.

Yabancı Dil Öğreniminin Önemi

Uraloğlu, özellikle gençlere İngilizce öğrenmelerini önererek, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde ücretsiz İngilizce eğitimi imkanı var”

Yatırımlar ve İletişim

Uraloğlu, Türkiye’de iletişim alanında son 22 yılda 276 milyar dolarlık yatırım yapıldığını bildirerek, iletişimin önemine dikkat çekti. "İletişimimizi doğru ve şahsi yapmalıyız"

Öğrencilerle Etkileşim

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Uraloğlu, stajyerlerin iş bulma konusunda dikkat çekici olmaları gerektiğini vurguladı. Bir öğrenci, Instagram'daki ticaretin engellenmesi ile ilgili Uraloğlu'na sorular yöneltti.

Havalimanları ve 5G Geçişi

Bakan, Adana'nın havalimanı projeleri hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin 5G’ye geçiş sürecinin 2026 yılında planlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, etkinlikte konuşma yaptı.

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