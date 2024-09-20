Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tekirdağ'da Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada, son 22 yıl içerisinde ulaştırma ve haberleşme sektörüne yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Uraloğlu, "Son 22 yılda sadece ulaştırma ve haberleşme alanında 280 milyar dolarlık yatırım yaptık. 32 havalimanı inşa ettik. 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bunların hepsi elbette çok kıymetli,” dedi.

Valilik Ziyareti ve Yerel İdarelerle Görüşme

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret etti ve burada Vali Recep Soytürk ile bir araya geldi. Anı defterini imzaladıktan sonra, Kapaklı ve Ergene Belediyelerini de ziyaret eden Uraloğlu, yerel idarelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekirdağ'da Devam Eden Hizmetler

Ayrıca, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, devam eden projeler hakkında bilgi verdi. "Bugün açılışı yapılan Kapaklı Köprülü Kavşağı, Hayrabolu Çevre Yolu ve Barbaros Limanı Bağlantı Yolu, kent için büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Hizmet ve Yatırım Taahhüdü

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye büyük hizmetler sunduklarını belirtirken, vatandaşların beklentilerine cevap vermek için mücadele edeceklerini vurguladı. "Halka hizmet, bizim önceliğimiz. Seçim sonuçlarını içselleştirmiş durumdayız,” diye ekledi.

Yanlış Algılara Dikkat Çekti

Uraloğlu, partileri hakkında oluşturulan yanlış algılara inanmamaları yönünde vatandaşlara çağrıda bulundu. "Algılara kapılmadan hep beraber insanımızın, kardeşimizin gönlüne girmemiz gerekir," dedi.

Uraloğlu'na bu ziyaretlerinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş de eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'da ziyaretleri kapsamında Kapaklı Belediyesi'ni ziyaret etti.