Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da önemli mesajlar verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'nin mazlum milletlerin yanında durduğunu belirtti. Bakan, "Ay yıldızlı bayrağımız, sadece bizim değil, dünya üzerindeki mazlumların da sembolüdür" dedi.

İnsanlık Dışı Saldırılara Tepki

Uraloğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, "İsrail, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi katlederek insanlığa karşı büyük bir suç işlemiştir" diye vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin kimsenin hayaline bile gelmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin büyük bir siyasi hareketin temsilcileri olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 22 yılda birçok alanda önemli atılımlar yaptığını belirten Uraloğlu, bakanlık olarak hayata geçirilen mega projelerden bahsetti.

Trabzon’a Yapılan Yatırımlar

Uraloğlu, Trabzon'a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarını da sıraladı: "Trabzon'da 2003 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 242 kilometreye çıkarılmasını sağladık" dedi. Yeni Zigana Tüneli'nin açılışından ve bu tünel üzerinden 2.2 milyon aracın geçtiğinden bahseden Uraloğlu; Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu projelerinin tamamlandığını da ekledi. İnşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi projesinin, kentin sağlık altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak projelerin hızla sürdüğünü belirtti.

Havalimanı ve Demiryolu Projeleri

Trabzon Havalimanı'nın yılın ilk 6 ayında 1.5 milyondan fazla yolcu ağırladığını ifade eden Uraloğlu, yeni havaalanı projelerinin de ihale süreçlerinin hızla ilerlediğinin altını çizdi. Ayrıca, Kırıkkale-Çorum arası hızlı tren yapım ihalesinin bu ay gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.