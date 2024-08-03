Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada İsrail'in saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin güçlü projelerine değindi.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da önemli mesajlar verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir toplantıda, Türkiye'nin mazlum milletlerin yanında durduğunu belirtti. Bakan, "Ay yıldızlı bayrağımız, sadece bizim değil, dünya üzerindeki mazlumların da sembolüdür" dedi.

İnsanlık Dışı Saldırılara Tepki

Uraloğlu, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, "İsrail, çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinliyi katlederek insanlığa karşı büyük bir suç işlemiştir" diye vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerin kimsenin hayaline bile gelmeyeceğini ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin büyük bir siyasi hareketin temsilcileri olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 22 yılda birçok alanda önemli atılımlar yaptığını belirten Uraloğlu, bakanlık olarak hayata geçirilen mega projelerden bahsetti.

Trabzon’a Yapılan Yatırımlar

Uraloğlu, Trabzon'a yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarını da sıraladı: "Trabzon'da 2003 yılında 56 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 242 kilometreye çıkarılmasını sağladık" dedi. Yeni Zigana Tüneli'nin açılışından ve bu tünel üzerinden 2.2 milyon aracın geçtiğinden bahseden Uraloğlu; Kanuni Bulvarı ve Güney Çevre Yolu projelerinin tamamlandığını da ekledi. İnşaatı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi projesinin, kentin sağlık altyapısını güçlendireceğini vurgulayan Uraloğlu, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak projelerin hızla sürdüğünü belirtti.

Havalimanı ve Demiryolu Projeleri

Trabzon Havalimanı'nın yılın ilk 6 ayında 1.5 milyondan fazla yolcu ağırladığını ifade eden Uraloğlu, yeni havaalanı projelerinin de ihale süreçlerinin hızla ilerlediğinin altını çizdi. Ayrıca, Kırıkkale-Çorum arası hızlı tren yapım ihalesinin bu ay gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), bir otelde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen (sağda) ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu (solda) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!