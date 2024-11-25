Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alındı. Toplantıda AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'nin uluslararası alanda lojistik bir merkez olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Vatandaşların Araç Muayene Ücretleri Eleştirildi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, vatandaşların araç muayene ücretlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu ücretlerin güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki sürekli artışa dikkat çekerek, bu durumun sürücülerin tepkisini artırdığını söyledi.

Demiryolu Projelerine Yönelik Eleştiriler

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, bakanlığın demiryolu taşımacılığında yaşanan sorunları eleştirirken, özellikle Ankara-Sivas Hızlı Tren hattındaki zemin etüdü sorunlarına dikkat çekti. Karasu, "Bu hattın neden hala bitmediğini merak ediyorum," diyerek önemli bir soru gündeme getirdi.

Hava Yolu Şirketleri Üzerine Eleştiriler

Kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Karasu, Anadolu Jet'in hizmet kalitesindeki düşüşe de işaret etti. "Anadolu'yu Ajet yaptınız,” diyerek, uçak içindeki yetersiz hizmeti ve fahiş fiyatlandırmaları eleştirdi.

Kadınların Ulaşım Sorunları Göz Ardı Ediliyor

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Bakanlık bütçe teklifinde kadınların ulaşım sorunlarına dair yeterli çözümlerin yer almadığını belirtti. Ayrıca, Haydarpaşa Garı’nın 29 yıllığına devredilecek olmasına da karşı çıktı.

Yapay Zeka ve Ulaşımda Yenilikler

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, yapay zeka kullanımının devlet hizmetlerinde artırılması gerektiğine değindi. Ayrıca, kara yolu taşımacılığının demiryolu ile dengelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Demiryolu Ağı Uzunluğu Artıyor

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'deki demir yolu ağının 2003 yılında 11 bin kilometre iken 2024 yılında bu sürenin 13 bin 919 kilometreye ulaştığını açıkladı. Elde edilen başarıların uluslararası standartlara yakın olduğunu belirterek, sektörün ilerlemesinin önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.