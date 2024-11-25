Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Eleştiriler ve Sunumlar

Toplantının açılışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekilleriyle bire bir selamlaştı. Bu esnada, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, elinde "Çorum Havayolları" yazılı bir uçak ve hızlı tren maketi ile Bakan Uraloğlu'na eleştirilerde bulundu.

Bu oturumda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları da görüşülecek.

Bakan Uraloğlu, bakanlığının 2025 yılı bütçesi hakkında detaylı bir sunuma başladı.

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