Ulaştırma ve Kültür Bakanları Trabzon'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Kültür Bakanlarının Trabzon Ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da kapsamlı incelemelerde bulundu.

Çal Mağarası Ziyareti

Kente çeşitli programlar kapsamında gelen bakanlar, dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak bilinen Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı ziyaret etti. Mağarada incelemelerde bulunarak doğal güzellikleri yerinde gördüler.

Doğankaya Mahallesi'nde Yerel Etkinlikler

Mağara ziyaretinin ardından, aynı ilçeye bağlı Doğankaya Mahallesi'ne geçen bakanlar, burada gerçekleştirilen kemençe eşliğinde horon gösterisi ile karşılandı. Yerel halkla birlikte horon oynayarak geleneksel sosyal etkinliklere katıldılar.

Tırmanış Parkuruna Ziyaret

Uraloğlu ve Ersoy, Doğankaya Mahallesi'nde yer alan Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkur Alanı'nı da ziyaret etti. Burada, ilgililerden tırmanış ve parkur hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Akçaabat'ta Proje İncelemesi

Bakanlar, ziyaretlerini Trabzon'a yakın bulunan Akçaabat ilçesinde sürdü. 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nı gezerek, Akçaabat Belediyesi tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verdiler.

İlgili İsimler ve Destekçiler

Uraloğlu ve Ersoy'a bu ziyaretleri süresince Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu gibi önemli isimler eşlik etti.