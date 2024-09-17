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Ülke Genelinde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Ülkemiz genelinde 3 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar düşecek!

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:21
Ülke Genelinde Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Yurdun Büyük Bölümünde 3 Gün Sağanak Yağış Bekleniyor

Ülkemizin geniş bir kesimi, yarından itibaren 3 gün boyuncu gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ise bazı bölgelerde düşüş gösterecek.

Hava Durumu Tahminleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada yurtta bu haftaki hava durumu tahminlerine dair bilgiler verdi.

Macit, yarından itibaren Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kısımlarında yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini vurguladı. Perşembe günü ise Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yine yerel gök gürültülü sağanak altında kalacak. Cuma günü ise bu yağışların devam edeceği yerler arasında yer alacak.

Kuvvetli Yağış ve Uyarılar

Perşembe günü Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda, özellikle Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli olacağı ifade edildi. Macit ayrıca vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Sıcaklıkların Düşmesi Bekleniyor

Macit, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların, ülkenin bazı kesimlerinde ise mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların doğu bölgelerinde devam edeceği, ancak cuma günü yağış ihtimalinin bulunmadığı bilgisi verildi. Ankara'da gelecek 3 gün boyunca sıcaklıklar 25-26 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da yarın ve cuma günü yağış beklenirken, perşembe günü doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak öngörülmekte. İstanbul'daki sıcaklıkların da 25-26 dereceler arasında süreceği ifade edildi.

İzmir’de ise yağış beklenmemekte ve sıcaklıkların 29-30 derecelerde olacağı tahmin ediliyor.

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