Ülke genelinde hava durumu değişiyor: 7 ile sarı kod uyarısı...

Özellikle Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri, Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu durumda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle olası risklere karşı tedbirli olunmalıdır.
SARI KODLU UYARI: 7 İLDE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu ve Kırıkkale illerinde sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu illerdeki vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.
İSTANBUL'DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valiliği, bugün şehirde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği konusunda uyardı. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.