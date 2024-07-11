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Ülke genelinde hava durumu değişiyor: 7 ile sarı kod uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin çeşitli bölgelerinde hava durumu farklılık gösterecek. Kuzey, iç ve batı kesimler parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile bazı Karadeniz bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:50
Ülke genelinde hava durumu değişiyor: 7 ile sarı kod uyarısı...

Özellikle Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri, Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Bu durumda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle olası risklere karşı tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI: 7 İLDE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, İstanbul, Kastamonu ve Kırıkkale illerinde sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu illerdeki vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

İSTANBUL'DAN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, bugün şehirde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabileceği konusunda uyardı. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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