Ülke genelinde hava durumu değişiyor: 7 ile sarı kod uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin çeşitli bölgelerinde hava durumu farklılık gösterecek. Kuzey, iç ve batı kesimler parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile bazı Karadeniz bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun belirli bölgelerinde yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.