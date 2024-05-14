Ülke genelinde yapılan FETÖ operasyonlarında 544 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün devletin farklı kademelerine ‘adam’ yerleştirme hazırlığında olduğunu ve yerleştirilecek olan şahısların tespit edilmesiyle bu kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını açıkladı. FETÖ üyelerine yönelik olarak 62 ilde gerçekleştirilen “Kıskaç-15” isimli operasyonlar sonucunda, toplam 544 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar ile devletin farklı kademelerine yerleştirilmeye çalışılan FETÖ üyeleri yakalandı. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, FETÖ sorumluları tarafından kamu giriş sınavlarına sokulduğunu ve bu yolla FETÖ’nün devletin içine sızmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini ifade etti.

FETÖ’cülere göz açtırılmayacağını belirten Yerlikaya, 62 ilde 544 kişinin yakalandığı bilgisini verdi.