Ülke Genelindeki Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, son günlerde etkili olan hava koşullarının da tetiklediği alt alta gelen orman yangınlarına müdahale etmeye devam ediyor.

Yangınların Güncel Durumu

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 69 orman yangınından büyük bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Muğla'daki 6 yangın için hala yoğun bir mücadele sürüyor.

Havadan ve Karadan Müdahale

Yangınla mücadele çalışmalarında toplam 49 hava aracı, bunlar arasında 39 helikopter ve 10 uçak bulunuyor. Ayrıca, yangın bölgelerinde müdahale için 458 kara aracı ve 2 binden fazla personel görev alıyor.

OGM'den Uyarılar

OGM yetkilileri, mevsim normlarının üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve düşük nem oranlarının orman yangınları riski oluşturduğunu belirterek, özellikle önümüzdeki pazar gününe kadar tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yangınların enerjisinin azaldığı bilgisi de OGM'ye ulaşan raporlarda yer aldı.