Ülker, TMPK Sponsorluk Desteğini 2028'e Uzattı

Paris 2024'ten Los Angeles 2028'e uzanan 4 yıllık destek

Türkiye'nin lider gıda markası Ülker, Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde başlattığı iş birliğini Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı da kapsayacak şekilde 4 yıl daha uzattı.

Anlaşma kapsamında Ülker, ayrıca Mersin'de düzenlenecek 2026 Dünya Bedensel Engelliler Gençlik Oyunları ve Samsun'daki 2027 Dünya Bedensel Engelliler Oyunları (World Games)'na da destek verecek.

Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı "2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda da gördük ki tüm para milli sporcularımız gerçek birer ilham kaynağı. Paris yolculuklarında onların hikayelerine ortak olma ve destek verme şansına sahip olmak bizim için büyük bir gururdu. Şimdi bu başarıların daha da artması, sporcularımızın hikayelerinin daha fazla insanın hayatına dokunması için iş birliğimizi 4 yıl daha uzattık. Toplumdaki fırsat eşitliğine dikkat çekmek, engelli vatandaşlarımızın tüm alanlarda daha da görünür olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hedef doğrultusunda Türkiye’de yapılacak büyük uluslararası organizasyonlara destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 4 yılın sonunda daha çok hikâyeyi insanlarla paylaşıp, daha çok başarıda katkımızın olmasını sağlarız."

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu ise Ülker’in TMPK ve sporculara verdiği desteğin Paris Paralimpik Oyunları’nda çok önemli bir fark oluştuğunun altını çizerek "Ülkemizin en değerli markalarından birisi olan Ülker’le yol arkadaşlığımızı geliştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülker’in 4 yıl boyunca vereceği destek sayesinde sporcularımızın başarılarının, toplumdaki farkındalığın daha da artacağına ve en önemlisi engelli vatandaşlarımız için örnek teşkil eden sporcu sayımızın da fazlalaşacağına inanıyorum. Ülker’le Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesinde yaptığımız anlaşma sporcularımıza moral olmuştu. Oyunlarda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazandık. Ülker’in desteğinin Los Angeles 2028’de madalya sayımızın artmasına ve daha çok sporcumuzun hayallerine ulaşması için cesaretlenmesine vesile olacağına inanıyorum. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü Ülker’in katkısıyla daha belirgin olacak" dedi.

Taraflar, iş birliğinin sporculara moral ve görünürlük kazandırdığına işaret ederek, önümüzdeki dört yılda başarıların ve farkındalığın artmasını hedefliyor.

ÜLKER CEO’SU ÖZGÜR KÖLÜKFAKI (SOLDA)