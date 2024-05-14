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Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

Vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’e saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ateş vurulduktan sonra yere düşmesi ve Ateş’in yanında bulunan isimlerin tetikçi Eray Özyağcı'ya karşılık vermesi yer alıyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 10:34
Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

30 Aralık 2022’de, Ankara’da Cuma namazı çıkışında suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yönelik olan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. X (Twitter) üzerinden paylaşılan görüntülerde Sinan Ateş’in yürüdüğü esnada yanında Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik’in de yer aldığı görülüyor.

Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde, kendisine ateş açılan Sinan Ateş yere düşüyor ve Ateş’in yere düşmesi ile yanındaki kişiler, tetikçi Eray Özyağcı’ya karşılık veriyor. Ancak saldırgan, olay yerinden kaçmayı başarıyor.

Vurularak öldürülen Sinan Ateş’in ilk dava duruşması, 1 Temmuz’da görülecek.

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