Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı

30 Aralık 2022’de, Ankara’da Cuma namazı çıkışında suikasta kurban giden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’e yönelik olan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. X (Twitter) üzerinden paylaşılan görüntülerde Sinan Ateş’in yürüdüğü esnada yanında Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik’in de yer aldığı görülüyor.





Görüntülerde, kendisine ateş açılan Sinan Ateş yere düşüyor ve Ateş’in yere düşmesi ile yanındaki kişiler, tetikçi Eray Özyağcı’ya karşılık veriyor. Ancak saldırgan, olay yerinden kaçmayı başarıyor.



Vurularak öldürülen Sinan Ateş’in ilk dava duruşması, 1 Temmuz’da görülecek.