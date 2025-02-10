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Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir

İsrailli Haham Dov Landau, Arapların yönetimini savundu ve siyonist hahamları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:00
Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir

Ultra Ortodoks Hahamdan Şaşırtan Çıkış

İsrail'in tanınmış hahamlarından Dov Landau, ülkedeki siyasi yönetimin Araplar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Landau, ultra-Ortodoks Yahudilerin önde gelen figürlerinden biri olarak, dindar siyonistleri eleştirdi.

Saldırıların Ardında Siyonist Hahamlar Var mı?

Landau, Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Bu saldırılara katılan İsrail askerlerinin, siyonist hahamların onlara “çarpıtılmış Tevrat” öğrettiği için hayatlarını kaybettiğini öne sürdü. Siyonist hahamları eleştiren Landau, "Siyonist hahamlar, Yahudi halkını kurtaracaklarını düşündüler ama bunun yerine manevi ve fiziksel felaketlere yol açtılar. Araplar bizden hiç bu kadar nefret etmemişti," dedi.

Arap Yönetimi Zamanları Daha İyiydi

Landau, geçmişte Arapların yönetiminin olduğu dönemlerle ilgili de değerlendirmeler yaptı. Arapların hüküm sürdüğü dönemler için "bu zamanlar oldukça iyiydi, bize saygı duydular ve karışmadılar," ifadesini kullandı.

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