Uludağ'da Kar Sürüyor: Bursa için Sarı Kod Uyarısı

Meteoroloji Bursa dahil 22 il için sarı kod uyarısı yaptı; Uludağ zirvesinde kar etkili, sıcaklık -4 ila 2, kar kalınlığı 6 santimetre.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:26
Uludağ'da Kar Sürüyor: Bursa için Sarı Kod Uyarısı

Uludağ'da kar yağışı sürüyor, Bursa için sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kışın etkisini hissettirmeye başladığı ülkede Bursa dahil 22 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, sağanak yağış, kar ve fırtına riskine karşı dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Güncel hava tahmini ve uyarılar

Meteoroloji Analiz ve Tahmin Merkezi, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Gündüz sıcaklığının 13 derece, gece ise 3 derece ölçüldüğü bölgede, 10 Aralık Çarşamba gününe kadar yağmurun etkili olması bekleniyor.

Uludağ zirvesinde kar

Bursa merkezinde yağmur beklenirken, Uludağ zirvesinde aralıklı kar yağışı gözleniyor. Zirvede hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar gerileyeceği, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olarak kaydedildiği bildirildi. Kar kalınlığı 6 santimetre olarak ölçülen zirvede, karın önümüzdeki hafta içinde de etkili olması bekleniyor.

Yollar açık, ekipler çalışıyor

Uludağ zirvesindeki yolların açık olduğu, karayolları ekiplerinin yağan karla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde dikkat ve tedbir çağrısını yineliyor.

