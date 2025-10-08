Uludağ'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışıyla zirve kısmen beyaza büründü; hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldü.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:56
Uludağ'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Uludağ'da Mevsimin İlk Karı Etkili Oldu

Kış turizmi merkezinde zirve beyaza büründü

Uludağ, mevsimin ilk kar yağışının etkisi altına girdi. Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olan bölgede, soğuyan hava koşullarıyla birlikte zirve beyaza döndü.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ'da hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından zirveye kar yağdı ve bölge kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve tipi koşullarına rağmen bir grup dağcı, tipi ve yağışın etkili olduğu havada zirveye tırmandı. Ziyaretçiler ve doğa sporları meraklıları için kış sezonunun habercisi niteliğindeki yağış, bölgeyi kış atmosferine soktu.

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 4, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.

