DOLAR
42,58 -0,02%
EURO
49,62 -0,05%
ALTIN
5.760,92 -0,37%
BITCOIN
3.840.132,77 0,55%

Uludağ'da Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye, Kar Kalınlığı 15 cm'i Aştı

Uludağ’da iki gündür süren yağış sonrası kar kalınlığı 15 cm'in üzerine çıktı; yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü, ziyaretçiler zirveye çıktı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:28
Uludağ'da Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye, Kar Kalınlığı 15 cm'i Aştı

Uludağ'da Yoğun Sis Zirveyi Etkiledi

Kış turizmi sürerken görüş mesafesi ve kar kalınlığı dikkat çekiyor

Uludağ’ın zirvesinde etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Bölgede son iki gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetrenin üzerinde ölçüldü.

Yolların ekiplerce temizlenmesi sayesinde yerli ve yabancı turistler rahatlıkla zirveye ulaşabildi. Ancak yoğun sis zaman zaman ulaşımı ve görüşü zorlaştırdı.

Sis arasından sızan güneşin oluşturduğu görüntüler kartpostallık anlar yarattı. Bölgeye günübirlik gelen ziyaretçilerden bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise turlarla zirveye çıktı. Bazı alanlarda biriken kar üzerinde az da olsa keyif yapan vatandaşlar, telesiyejle de zirveye çıkmayı ihmal etmedi.

Her gün en az 2 kez Uludağ’a çıktığını belirten taksici, "Kar yağınca bizim de işlerimiz açılıyor. İnşallah kısa zamanda daha çok yağar ki, kayak sezonu da açılır. Son 1 haftadır yerli ve yabancı turistleri taşıyoruz" dedi.

Uludağ, kış ve kayak turizmi açısından önemini korurken, yetkililer hava koşullarını yakından takip etmeye devam ediyor.

ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSLE BİRLİKTE GÖZ GÖZÜ GÖRMEZKEN, GÜNÜBİRLİK OLARAK GELEN...

ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSLE BİRLİKTE GÖZ GÖZÜ GÖRMEZKEN, GÜNÜBİRLİK OLARAK GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER AZ DA OLSA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.

ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSLE BİRLİKTE GÖZ GÖZÜ GÖRMEZKEN, GÜNÜBİRLİK OLARAK GELEN...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültepe'de Sarayın Altında Yeni Saray Keşfi
2
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında
3
Fatih'te Uyuşturucu Operasyonu: 'Yağma' Suçundan Aranan Y.K. Yakalandı
4
Düzceli Kadın Meclis Üyeleri 'Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne Katıldı
5
Melikgazi'den Aydınlıkevler'de Yeni Kentsel Dönüşüm Hamlesi
6
Konya'da 'İpek Yolu' Temalı 17. Altın Dokunuşlar Festivali ve Gazze Hayır Panayırı Açıldı
7
Kütahya OSB'de İtfaiye Birimi Personel Alımında Uygulamalı Etap Tamamlandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi