Uludağ'da Yoğun Sis: Görüş 5 Metreye, Kar Kalınlığı 15 cm'i Aştı

Uludağ'da Yoğun Sis Zirveyi Etkiledi

Kış turizmi sürerken görüş mesafesi ve kar kalınlığı dikkat çekiyor

Uludağ’ın zirvesinde etkili olan sis, görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Bölgede son iki gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetrenin üzerinde ölçüldü.

Yolların ekiplerce temizlenmesi sayesinde yerli ve yabancı turistler rahatlıkla zirveye ulaşabildi. Ancak yoğun sis zaman zaman ulaşımı ve görüşü zorlaştırdı.

Sis arasından sızan güneşin oluşturduğu görüntüler kartpostallık anlar yarattı. Bölgeye günübirlik gelen ziyaretçilerden bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise turlarla zirveye çıktı. Bazı alanlarda biriken kar üzerinde az da olsa keyif yapan vatandaşlar, telesiyejle de zirveye çıkmayı ihmal etmedi.

Her gün en az 2 kez Uludağ’a çıktığını belirten taksici, "Kar yağınca bizim de işlerimiz açılıyor. İnşallah kısa zamanda daha çok yağar ki, kayak sezonu da açılır. Son 1 haftadır yerli ve yabancı turistleri taşıyoruz" dedi.

Uludağ, kış ve kayak turizmi açısından önemini korurken, yetkililer hava koşullarını yakından takip etmeye devam ediyor.

ULUDAĞ'IN ZİRVESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİSLE BİRLİKTE GÖZ GÖZÜ GÖRMEZKEN, GÜNÜBİRLİK OLARAK GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER AZ DA OLSA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.