Uludağ Enerji ve LÖSEV 'Turuncu Çadır'da Buluştu

Uludağ Enerji, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV ile Fomara Meydanı'ndaki 'Turuncu Çadır' etkinliğinde çocuklara yönelik atölyeler düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:36
Uludağ Enerji ve LÖSEV 'Turuncu Çadır'da Buluştu

Uludağ Enerji ve LÖSEV 'Turuncu Çadır'da buluştu

Uludağ Enerji, her yıl Kasım ayında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Etkinlik detayları

2-8 Kasım tarihleri arasında, Bursa’nın en işlek noktalarından Fomara Meydanı’nda kurulan 'Turuncu Çadır' etkinliğinde gün boyunca çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bir hafta sürecek programda ziyaretçiler, LÖSEV'in yürüttüğü faaliyetleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Gönüllülük ve sürdürülebilirlik

Uludağ Enerji ve LÖSEV gönüllüleri etkinlik boyunca farkındalık çalışmalarına destek vererek çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmayı hedefliyor. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine dokunan projeleri desteklemeye ve sosyal sorumluluk alanında fark oluşturan iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

ULUDAĞ ENERJİ, HER YIL KASIM AYINDA DÜZENLENEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI ÇERÇEVESİNDE LÖSEMİLİ...

ULUDAĞ ENERJİ, HER YIL KASIM AYINDA DÜZENLENEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI ÇERÇEVESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI (LÖSEV) İLE ANLAMLI BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.

ULUDAĞ ENERJİ, HER YIL KASIM AYINDA DÜZENLENEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI ÇERÇEVESİNDE LÖSEMİLİ...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek