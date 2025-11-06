Uludağ Enerji ve LÖSEV 'Turuncu Çadır'da buluştu

Uludağ Enerji, her yıl Kasım ayında düzenlenen Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Etkinlik detayları

2-8 Kasım tarihleri arasında, Bursa’nın en işlek noktalarından Fomara Meydanı’nda kurulan 'Turuncu Çadır' etkinliğinde gün boyunca çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirildi. Bir hafta sürecek programda ziyaretçiler, LÖSEV'in yürüttüğü faaliyetleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

Gönüllülük ve sürdürülebilirlik

Uludağ Enerji ve LÖSEV gönüllüleri etkinlik boyunca farkındalık çalışmalarına destek vererek çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmayı hedefliyor. Şirket, sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde toplumun her kesimine dokunan projeleri desteklemeye ve sosyal sorumluluk alanında fark oluşturan iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

ULUDAĞ ENERJİ, HER YIL KASIM AYINDA DÜZENLENEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI ÇERÇEVESİNDE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI (LÖSEV) İLE ANLAMLI BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI.