Uludağ Yolu Buz Pistine Döndü: Virajlarda Otomobil Kazaları

Bursa Uludağ yolunda, Yiğitali mevkiinde kaygan zemin nedeniyle virajları alamayan otomobiller çarpıştı; can kaybı yok, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:23
Uludağ Yolu Buz Pistine Döndü: Virajlarda Otomobil Kazaları

Uludağ Yolu Buz Pistine Döndü: Virajlarda Otomobil Kazaları

Güvenlik kameraları çarpışma anlarını kaydetti

Bursa’da Uludağ yolunda, virajlarda kontrolü sağlayamayan otomobillerin çarpışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler, Yiğitali mevkiinde meydana gelen kazaları saniye saniye kaydetti. Yolda etkili olan yağmur ve kar yağışı aralıklarla görüşü ve zeminin tutunmasını zorlaştırdı.

Zirveden iniş yapan sürücüler hızlarını düşürmeye çalışsa da yolun kayganlığı nedeniyle birçok araç virajlarda duramadı ve çarpışmalar yaşandı.

Olaylarda can kaybı yaşanmadı, ancak birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaların kayıt altına alınması, bölgedeki sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

ULUDAĞ YOLUNDA VİRAJLARI YOLUN KAYGAN OLMASI SEBEBİYLE ALAMAYAN OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMA ANLARI...

ULUDAĞ YOLUNDA VİRAJLARI YOLUN KAYGAN OLMASI SEBEBİYLE ALAMAYAN OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI.

ULUDAĞ YOLUNDA VİRAJLARI YOLUN KAYGAN OLMASI SEBEBİYLE ALAMAYAN OTOMOBİLLERİN ÇARPIŞMA ANLARI...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor
2
Bolu'da Köpek Sesleriyle Panikleyen Tilki Vatandaş Kamerasında
3
ASELSAN'dan TOLUN-F: Tek Sortide Çift Vuruş, Anti‑Jam ile Tam İsabet
4
Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın: Süreci Zedelemek İsteyenlere Fırsat Vermeyeceğiz
5
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
6
Cizre'de Define Mağrasında Çökme Tehlikesi: 11 Kişilik Kurtarma Ekibi Geri Çekildi
7
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi