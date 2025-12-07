Uludağ Yolu Buz Pistine Döndü: Virajlarda Otomobil Kazaları

Güvenlik kameraları çarpışma anlarını kaydetti

Bursa’da Uludağ yolunda, virajlarda kontrolü sağlayamayan otomobillerin çarpışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler, Yiğitali mevkiinde meydana gelen kazaları saniye saniye kaydetti. Yolda etkili olan yağmur ve kar yağışı aralıklarla görüşü ve zeminin tutunmasını zorlaştırdı.

Zirveden iniş yapan sürücüler hızlarını düşürmeye çalışsa da yolun kayganlığı nedeniyle birçok araç virajlarda duramadı ve çarpışmalar yaşandı.

Olaylarda can kaybı yaşanmadı, ancak birçok araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaların kayıt altına alınması, bölgedeki sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

