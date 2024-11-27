Ulugöl Tabiat Parkı Karla Kaplandı: Doğanın Beyaz Gelini

Ulugöl Tabiat Parkı Kış Mucizesi ile Beyazlandı

Ordu'da etkili olan kar yağışı, Ulugöl Tabiat Parkı'nı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Kent merkezine sadece 17 kilometre uzaklıkta bulunan bu eşsiz doğa harikası, kış mevsiminin güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Kar Yağışı 3 Gündür Devam Ediyor

Ulugöl Tabiat Parkı bölgesinde son 3 gündür aralıklı olarak devam eden kar yağışı, bölgedeki kar kalınlığının yarım metreyi geçmesine neden oldu. Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı unvanına sahip Ulugöl, bu sezon kışın tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor.

Doğanın Büyüleyici Manzarası

Soğuk ve karlı havaya rağmen, parkı ziyaret eden vatandaşlar, Ulugöl'ün muhteşem manzarasını seyrederken unutulmaz anlar yaşıyor. Karla kaplı doğa, havadan çekilen görüntülerle de göz kamaştırıyor.

Bu kış, Ulugöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine doğanın en güzel yüzünü sunmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Ulugöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'da etkili olan kar yağışının ardından Ulugöl Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.