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Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Dijital Gelecek Vurgusu

41. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Türkiye'nin dijital geleceği, yapay zeka ve IOT konuları tartışıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:36
Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Dijital Gelecek Vurgusu

Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan 5G Vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin kendi milli imkanlarıyla 5G'ye geçiş sürecini, Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücüyle hızlandırdıklarını açıkladı. 41. Ulusal Bilişim Kurultayı, "Dijital Geleceğe Yolculuk" temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirildi.

Dijital Dönüşümde Yapay Zeka ve IOT

Sayan, dijital dönüşümde yapay zeka ve nesnelerin interneti (IOT) gibi alanların önemine dikkat çekti. Küresel ölçekte IOT cihazlarının sayısının 2024 yılında 18 milyara, 2030'da ise 30 milyara ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu cihazlar, sağlık, tarım ve lojistik gibi sektörlerde büyük bir dönüşüm yaratacağını ifade etti.

Yapay Zeka Yükseliyor

2024'te yapay zekanın teknolojideki en popüler başlık olacağını belirten Sayan, Türkiye merkezli yapay zeka geliştiren firmaların sayısının 1195'e ulaştığını bildirdi. 5G'nin düşük gecikme süresi ve yüksek veri transfer hızlarının yapay zeka modellerinin daha iyi beslenmesini sağlayacağını vurguladı.

Yeşil Bilişim Zorunluluğu

Sayan, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesinin artık kaçınılmaz olduğunu ve yeşil bilişim alanında inovasyonun artık toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

BTK ve Sektör Temsilcilerinden Güçlü Mesajlar

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bilişim sektörünün hayatın her alanında kendini hissettirdiğini vurguladı. Karagözoğlu, dijital dönüşümün her bireyin sorumluluğu haline geldiğini, bu bilinçle hareket ettiklerini anlattı.

Önemli Hedefler

Karagözoğlu, Türkiye’nin genç nüfusunun büyük bir potansiyel taşıdığını belirterek, kaliteli insan kaynağı yetiştirmenin zorunluluğuna vurgu yaptı. Ayrıca, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) ülkenin siber güvenlik altyapısını güçlendirme çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Gelecek İçin Bilişim Temelli Ekosistem

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, Türkiye’nin bilişim temelli bir ülke olması için çaba gösterdiklerini ana hatlarıyla dile getirdi. Aktepe, bilişim teknolojilerinin güçlü ekonomi için vazgeçilmez olduğunu, özellikle yapay zeka ve siber güvenlik konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Kurultayın ardından, TBD-Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından verilen Yaşam Boyu Hizmet Ödülü, Ali Arifoğlu ve Lütfi Yenel'e takdim edildi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "41. Ulusal Bilişim Kurultayı", "Dijital...

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "41. Ulusal Bilişim Kurultayı", "Dijital Geleceğe Yolculuk" ana temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) toplandı. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe (fotoğrafta) bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "41. Ulusal Bilişim Kurultayı", "Dijital...

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen "41. Ulusal Bilişim Kurultayı", "Dijital Geleceğe Yolculuk" ana temasıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) toplandı. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe (fotoğrafta) bir konuşma gerçekleştirdi.

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