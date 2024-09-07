Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2028 Yayımlandı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmıştır.

Siber Güvenliğin Önemi

Genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, iletişim, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık sektörlerinde yaygın kullanımı sayesinde siber güvenliğin ülke güvenliğimizin temel unsurlarından biri haline geldiği ifade edilmiştir. Toplumun tüm kesimlerinin artan siber tehditlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanmıştır.

Türkiye’nin Siber Güvenlik İnisiyatifleri

Türkiye, stratejik konumu, ekonomik yapısı ve son yıllardaki teknolojik gelişmeleri ile siber tehditlerin dikkatini çekmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, "Türk Milli güvenlik organizasyonu ve artan kabiliyetleri sayesinde ulusal siber güvenlik alanında öne çıkan ülkelerden biri haline gelmiştir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Strateji ve Eylem Planı İşbirliği

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2024-2028) hedeflerinin belirlenmesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu altında kamu, özel sektörü, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapılacağı belirtildi. Strateji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.uab.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı'nın, belirlenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde işbirliğine gidilecek kurumlarla paylaşılacağı da aktarıldı. Tüm kurum ve kuruluşların, sorumluluklarını yerine getirmesi hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi talep edilmiştir.