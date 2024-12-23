Ulusal Staj Programı Başvuruları İçin Son Tarih 28 Şubat!

Ulusal Staj Programı Başvuruları Başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı için 2025 yılı başvuru süreci başladı. Gençler, 28 Şubat tarihine kadar bu fırsattan yararlanmak için başvuruda bulunabilecekler.

Geniş Katılım ve Fırsatlar

Bu özel program, kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları sunuyor. Şu ana kadar 1 milyon 250 bin öğrencinin başvurduğu programda, 800 bin öğrenciye staj olanağı sağlandı. Programda ayrıca 5 binin üzerinde kamu kurumu ve 2 binden fazla özel sektör kuruluşu yer alıyor.

OECD Tarafından Örnek Gösteriliyor

Bu program, OECD tarafından üye ülkelere örnek gösterilerek, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine önemli bir destek sağlıyor ve nitelikli iş gücü yetiştirmenin önemli bir modeli olarak öne çıkıyor.

Kimlik Bilgileri Gizli Tutuluyor

Programda staj fırsatları, yurtiçinde Bakanlıklar, Başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları tarafından, yurtdışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve büyükelçilikleri tarafından sunuluyor. Adayların başvuruları, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerilerine göre değerlendiriliyor. Kimlik bilgilerinin gizli tutulması sayesinde işverenler yalnızca adayların yetkinliklerine odaklanabiliyor.

Başvuru Süreci ve Yapay Zeka Desteği

Ulusal Staj Programına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilmekte. Adayların yüklediği belgeler, yapay zeka teknolojisi "FARUK" tarafından kontrol edilerek olası hatalar tespit ediliyor. Bu sistem aynı zamanda gençlere rehberlik etmekte ve hataların tekrarından kaçınmalarına yardımcı olmak amacıyla bilinçlendirme sağlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören ve 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olan lisans, ön lisans veya yüksek lisans/doktora öğrencileri başvurabiliyor. Lisans programlarında eğitim alan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim görenlerin ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Takip Edin!

Adaylar, duyurular ve süreç ile ilgili gelişmeleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler. Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmak mümkün.