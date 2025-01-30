Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için Kayıt Son Tarihi Yarın

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne Kayıt İçin Son Gün Yarın

Mükellefler, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar tamamlamalılar.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilen UTTS, kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadele etmek ve usulsüz fatura uygulanmasından kaynaklanan vergi kaybını önlemek amacıyla kuruldu. Bu çerçevede 2023 yılı içerisinde yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB, mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt tarihi güncellenmiştir.

Mükellefler, yarın gün sonuna kadar taşıtlarının TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Kayıt Yapmayanlara Cezalar Uygulanacak

UTTS'ye "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar gerçekleştirebilir. Bu tarihten sonra, UTTS'de düzenlenmemiş satış fişleri akaryakıt alımlarında gider beyanında kullanılamayacak ve vergi indiriminden faydalanmak mümkün olmayacak.

Süre içinde kayıt ve montaj işlemlerini tamamlamayan mükelleflere, taşıtlarının niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir. Ayrıca, taşıt tanıma okuyucuları ve istasyon donanımlarını zamanında kurmayan akaryakıt istasyonları da her bir ihlal tespitinde cezaya çarptırılma riski taşımaktadır.

2 Milyon Taşıt Sisteme Kayıtlı

Diğer yandan, TTB siparişi vererek sisteme kayıt yaptırıp ödemelerini gerçekleştiren taşıt sayısı 2 milyonu geçti. Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS'ye dahil olmak için gerekli olan taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladıktan sonra montaj süreçlerini başlattı.