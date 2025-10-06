Ulusal Vefa Programı 128 Bin Yaşlı ve Engellinin Yanında

SEFA BİLGİTEKİN - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ev temizliği ve kişisel bakım gibi zaruri ihtiyaçları karşılandı.

Yerinde bakım ve hizmet modeli

Bakanlık, yaşlı ve engelli vatandaşların yerinde, kendi sosyal çevresinden ayrılmadan bakımını sağlayan hizmet modellerini sürdürmeye devam ediyor. Program kapsamında sunulan hizmetler; ev temizliği, yemek temini, pazar alışverişi, günlük bakım ve diğer temel ihtiyaçları kapsıyor.

Hizmetler, büyük bölümü kadınlardan oluşan, sosyal yardım alan veya geriatri bölümü mezunları ile yaşlı bakımı konusunda sertifikalı personelden oluşan ekipler tarafından yerine getiriliyor.

Kimler yararlanıyor ve nasıl başvurulur?

İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ile 60 yaş ve üstü vatandaşlar, 81 ilde bu hizmetten yararlanabiliyor.

Evlerinden çıkamayan ve ihtiyacını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların taleplerini yerine getiren ekipler, bu yıl 128 bin yaşlı, engelli ve kronik hastanın ihtiyacını giderdi. Ulusal Vefa Programı'nın hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV)'na başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca vakıf personelinin saha çalışmaları ve ev ziyaretleri sırasında belirlediği ihtiyaç sahipleri de hizmete dahil ediliyor.