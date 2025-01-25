Ulusal Vefa Programı'na 3,8 Milyar Lira Kaynak Ayrıldı

Ulusal Vefa Programı İçin 3,8 Milyar Lira Tahsis Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen Ulusal Vefa Programı için bu yıl 3,8 milyar lira kaynak ayrıldığını duyurdu. Göktaş, "Bu kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık" ifadelerini kullandı.

Programın Amaçları ve Önemi

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların hayatlarını daha huzurlu bir şekilde sürdürmelerinin ve topluma katılımlarının artırılması adına bu programın hayata geçirildiğini vurguladı. 2022 yılında ulusal hale getirilen programın önemine dikkat çeken Göktaş, ihtiyaç sahipleri için düzenli ziyaretler gerçekleştirildiğini ve kişisel bakımlarının sağlandığını belirtti.

2025 Bütçesi ve Geçen Yılın Başarıları

2025 bütçesi için ayrılan 3,8 milyar lira hakkında bilgi veren Göktaş, "Geçen yıl programdan yaklaşık 128 bin vatandaş yararlandı. Engelli ve yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz" dedi. Göktaş, Bakanlık olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ettiklerinin altını çizdi.