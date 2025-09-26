Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 26 Ülkeden Uzmanlar Yenilikleri Tartıştı

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da Sürüyor

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günleri, Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp uzmanlarını bir araya getirdi. Kongrede sağlıkta yenilikler, adli bilimler ve bilirkişilik uygulamaları masaya yatırılıyor.

Kongre Organizasyonu ve Katılımcılar

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen organizasyona; adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanları katılıyor. Etkinlik oturum, panel ve poster sunumlarıyla devam ediyor.

Öne Çıkan Oturumlar ve Paneller

"Adli Patoloji ve Bilirkişilik" paneli Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahim Türkoğlu ile Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Tıbbi Patoloji Üyesi Doç. Dr. Ferah Karayel başkanlığında yapıldı. Uzmanlar otopsiden örnek alma tekniklerini ve kullanılan yenilikleri değerlendirdi.

"Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik" oturumunu Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden, aynı zamanda İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ile Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök yönetti. Bu oturumda Prof. Dr. Mohammed Ranavaya tarafından "ABD'de Sağlık Hukuku Bilirkişiliği: Profesyonellik, Etik ve Hukuk" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

"Dünyada Adli Bilimler ve Bilirkişilik" panelinin oturum başkanlıklarını Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Muharrem Ürgüp ile Türkiye Adalet Akademisi Dış İlişkiler Daire Başkanı Doç. Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin üstlendi.

Uluslararası Sunumlar

Kongrede ayrıca uluslararası düzeyde şu sunumlar yapıldı:

Fa Kebba Darboe - "Gambiya'da Adli Tıp Organizasyon Yapısı ve İşleyişi" (Gambiya Adli Tıp Kurumu Başkanı)

Albay Muhudin Ahmed Osman - "Somali'de Adli Tıp ve Adli Bilimlerde Bilirkişilik" (Somali Polis Kriminal Daire Başkanı)

Yasin İbrahim - "Somali'de Adli Tıp Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar" (Somali Adalet Bakanlığı Bakan Müşaviri)

Oksana Bernadska - "Çağdaş DVI'da Kimliklendirmeye Bütünleşik Bir Yaklaşım" (Ukrayna Prof. М.S. Bokarius Adli Bilim Enstitüsü Ulusal Bilim Merkezi Kiev Şubesi)

Prof. Dr. Purvi Pokharıyal - "Yasal Delil Olarak Adli Epidemiyoloji" (Hindistan Ulusal Adli Bilimler Üniversitesi Dekanı)

Kapanış ve Takdir

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturum sonlarında konuşmacılara plaket vererek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.

