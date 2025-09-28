Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da tamamlandı: 164 bildiri, 783 katılımcı

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da sona erdi

Antalya'da gerçekleştirilen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" kongresi, yerli ve yabancı adli tıp ile adli bilimler uzmanlarını ağırlayarak tamamlandı. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte, alanında önde gelen isimler bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Katılım ve organizasyon

Kongreye, Türkiye ile birlikte 28 ülkeden adli tıp kurumları ve adli bilim kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yüksek yargı mensupları ile adli tıp ve adli bilimler uzmanları katıldı. Organizasyona katılımcı sayısının 783 olduğu bildirildi.

Adli Tıp Kurumu ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, etkinliğin 1984'ten beri düzenlendiğini ve 19. ile 20. dönemlerin uluslararası ölçekte gerçekleştirildiğini vurguladı. Kongre süresince sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar süren oturumlar ve eğitim çalıştayları yapıldı.

Temalar, oturumlar ve bildiriler

Kongre "Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik" ana temasıyla gerçekleştirildi. Programda 24 panel yer aldı; toplam 164 bildiri sunuldu; bunların 64'ü sözlü, 102'si poster bildiri olarak takdim edildi. Özellikle "Dünyada İnsan Hakları ve Bilirkişilik Oturumu" yoğun ilgi gördü ve bu oturumda Filistin'de yaşanan soykırıma da dikkat çekildi.

Uluslararası katılımcılar ve konuşmacılar

Kongreye katılan önemli uluslararası isimler arasında Agnieszka Lukomsa (Avrupa Adli Bilimler Ağı Başkanı), James Louis Caruso (Amerikan Adli Bilimler Akademisi Başkanı - AAFS), Nor Aidora (Asya Adli Bilimler Ağı Başkanı), Yanko Kolev (Uluslararası Adli Bilimler Topluluğu - IAFS Başkanı), Dina Shokry (Arap Adli Bilimler ve Toksikoloji Birliği Başkanı), Ersi Abacı Kalfoğlu (Balkan Adli Bilimler Akademisi Başkanı), Michael Thali (İsviçre Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü), Mohammed Ranavaya (ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı), Robert Geen (İngiltere Kent Üniversitesi Adli Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi), Dariusz Zuba (Polonya Krakow Adli Bilimler Araştırma Enstitüsü Başkanı), Mujo Begıc (Bosna Hersek Bihac Üniversitesi Kayıp Kişiler Kurumu Bihac Ofisi Başkanı) ve Sebastiano Battiato (İtalya Catania Üniversitesi) yer aldı.

Eğitim, işbirlikleri ve sonuçlar

Kongre sırasında alanında duayen yabancı akademisyenler tarafından düzenlenen eğitim çalıştayları, 50 üniversiteden katılım ve 42 kurumun temsil edilmesiyle adli tıp alanında uluslararası işbirlikleri için bir ortam sağladı. Türkiye'den katılan kurumlar arasında TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Emniyet Kriminal Başkanlığı, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Kriminal Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu öne çıktı.

Dr. Hızır Aslıyüksek, yabancı uzmanların Türkiye'ye gelmekten memnun olduklarını ve kongrenin adli tıp alanındaki en iyi organizasyonlardan biri olarak değerlendirildiğini belirtti. Kongrede sunulan panel, sözlü sunum ve poster bildirileri kitaplaştırılarak tüm üniversitelere, ilgili kurumlara ve kütüphanelere gönderilecek.

Kapanış

Bir hafta süren kongre, "Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi" konulu panelin ardından adli tıp ve adli bilimcilerin aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

