Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri: Dört Kıtadan Uzmanlar Antalya'da

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri dört kıtadan uzmanları ağırlıyor

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, dört kıtadan adli tıp ve adli bilimler uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"nden elde edilecek çıktıların en kısa sürede kitaplaştırılarak tüm üniversitelerin adli tıp ana bilim dalları, adli tıp ve adli bilimler enstitüleri, kütüphaneler ile bilirkişilik faaliyeti yürüten kurumlara gönderileceğini bildirdi.

Kongrenin geçmişi ve katılımcı profili

Aslıyüksek, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde devam eden kongrede, 1984'te yapılanan Adli Tıp Günleri'nin 16'sının ulusal olarak düzenlendiğini; 17. ve 18.'sinin uluslararası katılımlı, 19. ve 20.'sinin ise uluslararası olarak gerçekleştirildiğini anlattı.

Geçen yıl Türkiye'nin yanı sıra 18 ülkeden yaklaşık 600 katılımcı olduğunu söyleyen Aslıyüksek, bu yıl kongreye 27 ülkeden 780 kişinin katıldığını ifade etti. Kongreye katılan isimler arasında AAFS Başkanı James Louıs Caruso, ABD Marshall Üniversitesi Dekan Yardımcısı Mohammed Ranavaya, Zürih Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Michael Thali, IAFS Başkanı Yanko Kolev, Avrupa Adli Bilimler Ağı Başkanı Anniska ve Asya Adli Bilimler Ağı Başkanı Nor Aidora yer alıyor.

Kapsam, paneller ve gündem

Aslıyüksek, söz konusu kongrenin Türkiye'de adli tıp ve adli bilimler alanında bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı uluslararası toplantı olduğunu vurguladı. Kurum çalışanları, üniversiteler, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, jandarma ve polis kriminal başkanlıkları gibi kurumların temsilcilerinin katıldığı etkinlikte son bilimsel gelişmeler karşılıklı tartışma ortamında paylaşılıyor.

Kongrede 24 panel düzenleniyor; panellerin yanı sıra akşamları sözlü sunumlar ve poster bildirileri yer alıyor. Kongrenin ana temalarından biri olan ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun'un başkanlık ettiği "Dünyada insan hakları ve bilirkişilik" oturumuna yoğun ilgi gösterildi. Oturumlarda Filistin, Karabağ, Bosna Hersek ve Kosova gibi bölgelerdeki insan hakları ihlalleri ve Gazze'deki gelişmeler tartışıldı.

Yapay zeka ve dijitalleşme

Aslıyüksek, adli tıp ve adli bilimlerde dijitalleşme ve yapay zekanın önemine dikkat çekerek, uzmanların yapay zekayı daha etkin kullanmaya başladıklarını belirtti. Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu'ndan yeni yayın çalışmaları için çalışma izinleri verildiğini söyleyen Aslıyüksek, önümüzdeki yıl yapay zekayı kongrenin ana gündem maddesi yapacaklarını ifade etti ve yapay zekanın daha hızlı karar verme süreçlerine katkı sağlayacağına inandıklarını ekledi.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri'nin Onursal Başkanı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında davetlilerle toplantı yapıldığını aktaran Aslıyüksek, yabancı katılımcıların Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu ifade ettiğini belirtti. Ayrıca AAFS Başkanı James Louıs Caruso'nun Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'nı ziyaret ederek beğenisini dile getirdiği bildirildi.

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri, 28 Eylül'de sona erecek.

