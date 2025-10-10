Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Başladı

Çorum Müzesi'nde başlayan Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu'nda 27 sunum yapılacak; Hattuşa ve Alacahöyük gibi önemli kazı bulguları paylaşılacak.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:40
Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Başladı

Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Başladı

Çorum'da, Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Çorum Müzesi'nde başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, sempozyumun ilkinin 2010 yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Amaç ve paylaşılan çalışmalar

Bektaş, sempozyumda kentte arkeoloji, filoloji, sanat tarihi ve diğer bilim dallarında yapılan çalışmalar ile güncel bulguların paylaşıldığını, sempozyumun gelecek yıllarda da sürdürülmesinin planlandığını söyledi.

Bilimsel katkılar ve müzecilik

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi, Çorum'daki Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva, Eskiyapar, Kalehisar, Hüseyin Dede, Boyalı Hüyük, Fatmaören, Resuloğlu kazılarının önemli bilimsel çalışmalar olduğunu vurguladı. Sipahi, Çorum'un Hatti ve Hitit uygarlıklarının çekirdek bölgesinin büyük kısmını barındırması nedeniyle kentin Anadolu arkeolojisi açısından kritik bir odağı oluşturduğunu söyledi: 'Çorum Anadolu arkeolojisinin kültürel yönden önemli bir odak noktasını oluşturmaktadır.'

Sipahi, Türk müzeciliğinde önemli adımlar atıldığını belirterek, müzelerin artık eğitim ve araştırma kurumu niteliği kazandığını; Çorum Müzesi'nin envanteri ve zengin vitrinleriyle uzun yıllar önce bir Avrupa müzesi niteliği kazandığını, sempozyumun da müze mekanı açısından önemini pekiştirdiğini ifade etti.

Oturumlar ve sunumlar

Sempozyumda 27 sunum yapılacak. Sipahi başkanlığındaki birinci oturumda Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Scachner 'Bir Alman subayın çektiği fotoğraflar, 1984 yılında Boğazköy, Alaca, Çorum ve çevreleri' ile 'Son yıllarda Boğazköy-Hattuşa'daki çalışmalarda öne çıkan sonuçlar' başlıklı sunumları; Prof. Dr. Aygül Süel '2017-2020 Ortaköy-Şapinuva kazı çalışmaları' ve Prof. Dr. Tayfun Yıldırım 'Yeni Bulgular Işığında Alacahöyük'te kültürel gelişim' konularında sunum yaptı.

Sempozyum konuşmaların ardından oturumlarla devam etti ve etkinlik yarın sona erecek.

Çorum'da "Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" başladı. Sempozyum, Çorum...

Çorum'da "Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" başladı. Sempozyum, Çorum Müzesi'nde düzenlendi.

Çorum'da "Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu" başladı. Sempozyum, Çorum...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Meloni'nin Partisi FDI'dan Peçe ve Burka Yasa Teklifi: Cami Finansmanına Sıkı Denetim
3
Sakaltutan Geçidi'nde Çelik Bariyerle Ölümlü Kaza Sıfırlandı — Erzincan
4
THY Uçağı İstanbul'a İndi: Özgürlük Filosu'ndan 94 Aktivist Türkiye'ye Döndü
5
Erdoğan: İsrail-Filistin Sorununu İki Devletli Çözümle Çözeceğiz
6
CHP Lideri Özgür Özel Madrid'de Pedro Sanchez ile Görüştü
7
Silivri Belediyesi'nden Dayanışma: Meclis Üyelerinin Eylül Huzur Hakları Gazze'ye Bağışlanacak

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi