Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Başladı

Çorum'da, Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu Çorum Müzesi'nde başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, sempozyumun ilkinin 2010 yılında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Amaç ve paylaşılan çalışmalar

Bektaş, sempozyumda kentte arkeoloji, filoloji, sanat tarihi ve diğer bilim dallarında yapılan çalışmalar ile güncel bulguların paylaşıldığını, sempozyumun gelecek yıllarda da sürdürülmesinin planlandığını söyledi.

Bilimsel katkılar ve müzecilik

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. İbrahim Tunç Sipahi, Çorum'daki Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva, Eskiyapar, Kalehisar, Hüseyin Dede, Boyalı Hüyük, Fatmaören, Resuloğlu kazılarının önemli bilimsel çalışmalar olduğunu vurguladı. Sipahi, Çorum'un Hatti ve Hitit uygarlıklarının çekirdek bölgesinin büyük kısmını barındırması nedeniyle kentin Anadolu arkeolojisi açısından kritik bir odağı oluşturduğunu söyledi: 'Çorum Anadolu arkeolojisinin kültürel yönden önemli bir odak noktasını oluşturmaktadır.'

Sipahi, Türk müzeciliğinde önemli adımlar atıldığını belirterek, müzelerin artık eğitim ve araştırma kurumu niteliği kazandığını; Çorum Müzesi'nin envanteri ve zengin vitrinleriyle uzun yıllar önce bir Avrupa müzesi niteliği kazandığını, sempozyumun da müze mekanı açısından önemini pekiştirdiğini ifade etti.

Oturumlar ve sunumlar

Sempozyumda 27 sunum yapılacak. Sipahi başkanlığındaki birinci oturumda Hattuşa Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Scachner 'Bir Alman subayın çektiği fotoğraflar, 1984 yılında Boğazköy, Alaca, Çorum ve çevreleri' ile 'Son yıllarda Boğazköy-Hattuşa'daki çalışmalarda öne çıkan sonuçlar' başlıklı sunumları; Prof. Dr. Aygül Süel '2017-2020 Ortaköy-Şapinuva kazı çalışmaları' ve Prof. Dr. Tayfun Yıldırım 'Yeni Bulgular Işığında Alacahöyük'te kültürel gelişim' konularında sunum yaptı.

Sempozyum konuşmaların ardından oturumlarla devam etti ve etkinlik yarın sona erecek.

