Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Gazze'de soykırımı önlemek adına tüm tedbirler alınmalı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararı çıktı. Kararı memnuniyetle karşılayan Güney Afrika, İsrail'in savaş suçlarından hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Divan, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları durdurmasını ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasını istedi.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail kararı: Gazze'de soykırımı önlemek adına tüm tedbirler alınmalı
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Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'e karşı ihtiyati tedbir kararı verdi. İsrail'in Gazze'de ve Gazze'ye karşı yaptığı askeri operasyonları durdurması, Gazze halkına yönelik öldürme, saldırı ve yıkım gibi eylemlerden uzak durması ve soykırımı engellemek için gerekli önlemleri alması gerektiğine karar verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerine karşı Soykırım Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı iddiasıyla açtığı davanın ihtiyati tedbir talepleri hakkında mahkeme kararı UAD Başkanı ABD’li Yargıç Joan Donoghue tarafından açıklandı. israil-gazze

Donoghue, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye hava, kara ve denizden yaptığı askeri operasyonların çok sayıda sivilin ölümüne, sivil altyapının tahribatına ve Gazze halkının büyük bölümünün göç etmesine yol açtığını belirtti. Donoghue, "Divan, bölgede ortaya çıkan insanlık trajedisinin boyutunun son derece farkındadır ve devam eden can kayıpları ile insanların acılarından derin kaygı duymaktadır" dedi.israil-gazze

Donoghue, UAD'nin İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülüklerden bazılarını çiğnediği için ihtiyati tedbir kararı verme yetkisine sahip olduğunu söyledi. Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde ortaya attığı iddiaların “makul düzeyde” kanıtlandığına karar veren Donoghue, Filistinlilerin Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan etnik ve dini bir gruba dahil olduklarını belirtti. 

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Donoghue, Gazze'deki insani krizin, tedbir kararı alınmasını zorunlu kılan “acil bir tehlike” oluşturduğunu da ifade etti. UAD Başkanı Donoghue, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasında mahkemenin, İsrail'in Gazze'de ve Gazze'ye karşı yaptığı askeri operasyonları durdurması, Gazze halkına yönelik öldürme, saldırı ve yıkım gibi eylemlerden uzak durması ve soykırımı engellemek için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmettiğini duyurdu.

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