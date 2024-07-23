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Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin Kararı Üzerine Değerlendirme

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, UAD'nin Filistin konusundaki danışma görüşünü değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:12
Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin Kararı Üzerine Değerlendirme

UAD'nin Filistin İçin Verdiği Danışma Görüşü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'nın Filistin işgali ile ilgili danışma görüşünü değerlendirdi.

Uluslararası Hukuka Riayet Çağrısı

Yüksel, verdiği basın toplantısında, "Danışma görüşü sonrası, Filistin topraklarında ve halkına yönelik uluslararası hukuk kurallarına uyulması, yalnızca UAD'nin değil, tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur," dedi.

İsrail'in İşgalinin Teyidi

UAD'nin danışma görüşünde, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiğinin bir kez daha vurgulandığını belirten Yüksel, bu durumun önemli bir yasal tespit olduğunu ifade etti. Ayrıca, UAD'nin, İsrail'in Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal altında bulunan bölgelerdeki uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirttiğini kaydetti.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Yüksel, ayrıca, uluslararası toplumun bu işgali tanımaması gerektiğinin altını çizerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi'nin, işgalin sonlandırılması için daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin Geri Dönüş Hakkı

UAD'nin, 1967'den bu yana yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüş hakkını kabul ettiğini belirten Yüksel, bunun yanı sıra yaşanan mağduriyetlerin tazmin edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Rolü

Yüksel, Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik zulümlerin uluslararası mahkemelerde cezalandırılması için çaba sarf etmeye devam edeceğini belirtti ve "UAD'nin bu kararından sonra, İsrail'in yerleşim faaliyetlerini durdurması şarttır," dedi.

Müdahillik Başvurusu

UAD'de süren soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik başvurusu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda bu başvurunun yapılacağını kaydeden Yüksel, sürecin ilerlediğini açıkladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te...

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, UAD'nin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline ilişkin danışma görüşü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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