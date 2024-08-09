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Uluslararası ADRA'FEST 2024: Balıkesir'de Konserlerle Dolu Bir Etkinlik

Balıkesir'de 18 Ağustos'a kadar sürecek Uluslararası ADRA'FEST 2024, birçok ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleşiyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:12
Uluslararası ADRA'FEST 2024: Balıkesir'de Konserlerle Dolu Bir Etkinlik

Balıkesir'de Muzik Rüzgarı: Uluslararası ADRA'FEST 2024

Bölgedeki etkinlikler arasında önemli bir yere sahip olan Uluslararası ADRA'FEST 2024, bugün Balıkesir'de başladı. Festival, 18 Ağustos tarihine kadar devam edecek ve bu süreçte toplamda 6 ilçede 20 konser düzenlenecek.

Açılış Konseri ve Program Detayları

Festivalin açılış konseri, Adramytteion Kazı Evi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin sona ermesiyle birlikte, 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.30'da Burhaniye Ören Meydanı'nda Festival Orkestrası ile son konser yapılacak.

Sanat Yönetiminde Cihat Aşkın

Festivalin sanat yönetimini üstlenen Cihat Aşkın, etkinliğin kalitesini ve büyüklüğünü artırmak adına önemli çalışmalara imza atmış durumda. Uluslararası ADRA'FEST, dünyaca ünlü sanatçıları ile Balıkesir'in kültürel ve sanatsal yaşamına büyük katkı sağlayacak.

Detaylı Bilgi İçin

ADRA'FEST programına dair daha fazla bilgi için adrafest.com web sitesini ziyaret edebilir veya festivalin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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