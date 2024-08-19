Uluslararası Af Örgütü, Berlin'deki Filistin Gösterisi Üzerine Polis Şiddetini Soruşturuyor

Polis Şiddeti Üzerine Soruşturma Talebi

Uluslararası Af Örgütü, 17 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen Filistin'e destek gösterisinde uygulanan polis şiddetinin araştırılmasını talep etti.

Sosyal Medyada Tepkiler

Örgütün Almanya Şubesi, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kreuzberg bölgesindeki gösteride yaşanan olaylara dair video ve haberler üzerinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Açıklamada, "Polis memurları hakkında bağımsız soruşturmalara ihtiyaç duyulmaktadır" denildi.

Gözaltı ve Şiddet Vakaları

Sosyal medya paylaşımlarında, gösteri sırasında bir polisin genç bir protestocuya sert şekilde müdahale ettiği ve yere yatırarak yumrukladığı görüntüler yer aldı. Ayrıca, bir kadın göstericinin yere düşmüş haldeyken bir polis tarafından boğazının sıkıldığı ve darp edildiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.