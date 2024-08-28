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Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye Yaptırım Çağrısı: İsrail'e Karşı Somut Adımlar Bekleniyor

Uluslararası Af Örgütü, AB'den İsrail'e yaptırım uygulamasını talep ederek uluslararası hukukun ihlalleri konusunda harekete geçmesini istedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:19
Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye Yaptırım Çağrısı: İsrail'e Karşı Somut Adımlar Bekleniyor

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye Yaptırım Çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin silah ve teçhizat tedariki ile yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret ve yatırım yapmalarının uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu belirterek, AB'den İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi.

Brüksel'deki Toplantı Öncesi Mektup Yayınlandı

İngiltere merkezli bu insan hakları örgütü, yarın gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Josep Borrell ve diğer Avrupalı dışişleri bakanlarına hitaben bir mektup yayımladı. Örgüt, bu mektupta Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 19 Temmuz 2024 tarihli danışma görüşünün, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini sona erdirecek etkili politikalara dönüştürülmesini sağlamaları gerektiğini ifade etti.

Mahkeme Kararlarının Önemine Vurgu

Mektupta, UAD’nin kararlarının İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında hukuka aykırı varlığını sürdürdüğünü ve bunun derhal durdurulması gerektiğini belirttiği hatırlatıldı. Mahkeme ayrıca, tüm devletlerin İsrail’in bu durumu tanımama yükümlülüğünü vurguladı.

Mahkemenin Danışma Görüşü Artık Kesin

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kurumları Ofisi Direktörü Eve Geddie, AB’nin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze’nin işgali altındaki durumu uzun zamandır kabul ettiğini belirtti. Ancak AB’nin bu konuda etkili politikalar geliştirmediğini vurguladı. Geddie, mahkemenin görüşünün net olduğunu belirtti.

Sarsıcı Politikalara Dikkat Çekiliyor

Geddie, İsrail’in Filistin topraklarını ilhakı ve yerleşim alanları inşa etme politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun ayrımcı uygulamalara neden olduğunu dile getirdi. Geddie, uluslararası hukuk ihlallerinin önlenmesi için AB’nin somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

AB’den Harekete Geçmesi Bekleniyor

Geddie, AB'nin acil bir silah ambargosu ve yasadışı yerleşimlerle ticaretin durdurulması gibi önlemler almadıkça, uluslararası hukukun korunması için girişimlerinin sonuç vermeyeceğini vurguladı. Gazze'deki duruma dikkat çekerek, tekrarlayan askeri saldırıların ve yerleşimci şiddeti nedeniyle artan rahatsızlıkların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Özetlemek gerekirse, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği'nden yapıcı adımlar atmasını ve İsrail'e yönelik etkili yaptırımlar uygulamasını talep ediyor, uluslararası hukukun ihlallerinin durdurulması için somut önlemler beklentisi içerisinde.

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